L’Allemagne choisit le F-35 américain au détriment des avions européens

C’est un choix qui peut surprendre et qui peut faire grincer des dents. À l’heure où l’idée d’une défense européenne est très largement évoquée et à l’heure où l’on développe un projet d’avion de chasse européen, l’Allemagne décide d’acheter des avions américains. Il y a d’abord des explications techniques à ce choix. "Le F-35 américain est considéré comme l’avion le plus performant au monde. Il est capable de transporter des missiles nucléaires, est quasiment indétectable aux radars grâce à un revêtement spécial", explique Jean Desbonnets, correspondant de franceinfo à Berlin.

Moderniser l’armée allemande

Aussi, ces appareils très convoités sont disponibles dans l’immédiat. Alors que le projet d’avion de chasse européen n’est prévu qu’à l’horizon 2040. Et, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, il y a "urgence", selon Berlin. "Il faut à tout prix moderniser l’armée allemande. Pas question donc d’attendre jusqu’à 2040 pour avoir ces nouveaux avions de chasse", ajoute le correspondant. Cette décision n’enterre toutefois pas définitivement ce projet européen commun, mais le rend beaucoup moins urgent.