L'Eurozapping du 23h : grève générale en Italie, été indien en Hongrie

Grève générale des services publics en Italie. 240 vols de la compagnie nationale Alitalia ont été annulés. Les trains, métros et bus étaient à l'arrêt dans les principales villes. Une foule immense a battu le pavé pour dénoncer le manque de dialogue face à leurs élus. Les syndicats demandent des augmentations de salaire et un retour à un droit du travail plus protecteur.

La Hongrie a chaud

Une vague de chaleur envahit la Hongrie. Avec 28 degrés, l'été indien sévit à Budapest. Du jamais vu dans la capitale. Les moyennes sont 10 degrés au-dessus de la normale. Selon les études météorologiques nationales, le phénomène devrait se banaliser à l'avenir.

Enfin en Allemagne, Düsseldorf invente l'art ego-centré. En un clic, des photos inoubliables sont relayés sur les réseaux sociaux. Sur 1500 m², les amoureux du selfie peuvent s'en donner à cœur joie à travers de nombreux décors fous. Il faut tout de même compter 29 euros pour deux heures de shooting photo.

