Le premier institut culturel franco-allemand au monde ouvre en Sicile

Le premier institut culturel franco-allemand a été inauguré lundi 14 juin à Palerme (Italie), en Sicile, où il accueillera des artistes en résidence, ont annoncé les ambassades des deux pays. Fruit de la collaboration entre l'Institut français et le Goethe-Institut, le projet "Kultur Ensemble" est né du traité franco-allemand d'Aix-La-Chapelle signé en 2019 par Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel.

#Culture | À Palerme, pour inaugurer le 1er Institut culturel voulu par @EmmanuelMacron et la chancelière Merkel dans le cadre du Traité d’Aix-la-Chapelle. Cette résidence d’artistes en illustrera à merveille la devise d’unité dans la diversité ! pic.twitter.com/BFnaONmbUB — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 14, 2021

Le traité prévoyait la création de quatre instituts culturels franco-allemands intégrés à Palerme, Rio de Janeiro (Brésil), Erbil (Irak) et Bichkek (Kirghizistan). L'institut palermitain a été inauguré en présence des ambassadeurs de France et d'Allemagne en Italie, Christian Masset et Viktor Elbling, du maire de Palerme Leoluca Orlando et du secrétaire d'État français chargé de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne.

Premiers artistes en résidence en septembre

"Je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui le premier institut culturel franco-allemand dans le monde, s'est félicité Jean-Baptiste Lemoyne. Avec cette résidence, nous voulons accompagner une nouvelle génération d'artistes, profondément européenne."

Deux conservateurs italiens, Andrea Lissoni, directeur artistique de la Haus der Kunst de Munich et Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz, ont sélectionné les six premiers artistes en résidence. Le premier duo, qui s'installera en septembre, est composé de la plasticienne française Juliette Minchin et du danseur et performeur allemand Caner Teker. Ils seront accueillis par l'Atelier Panormos, dans la Bottega 1, au cœur des "Cantieri Culturali alla Zisa", une friche industrielle reconvertie en cité culturelle.