Intempéries : des inondations meurtrières en Allemagne, au moins 58 morts et des dizaines de disparus

Des pluies diluviennes s’abattent sur l’Allemagne et ont causé la mort d’au moins 58 personnes. Des villages sont ravagés. Les intempéries frappent également la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le bilan des intempéries est dramatique : au moins 58 morts en Allemagne. Le nombre de disparus est également important. Les maisons sont ravagées, les voitures écrasées et plusieurs villages sont sous les eaux. La situation est dramatique dans l’ouest de l’Allemagne. "La maison qui était ici, je ne la vois plus. Il n’y a plus rien. Deux maisons ont disparu. Tout est allé tellement vite", narre une femme.

Une situation inquiétante en Belgique

Dans la ville d’Ehrang, un hôpital a même dû être évacué d’urgence. Les tracteurs sont à pied d’œuvre pour sauver les habitants touchés par ces pluies diluviennes. L’est de la Belgique est également concerné, comme à Verviers. Les habitants se réfugient sur les toits. "C’est une catastrophe, en 60 ans, je n’ai jamais vu ça", raconte une femme. Les Pays-Bas et le Luxembourg connaissent également un épisode de pluie très inquiétant, sans victime pour l’instant. "La nuit est tombée et il s’est remis à pleuvoir ici, en Allemagne. Les recherches s’annoncent compliquées pour porter secours aux personnes isolées. Il est difficile d’entrer en contact avec elles, les réseaux de communication ont été sévèrement endommagés, il est donc compliqué de savoir combien de personnes sont portées disparues", relate Julien Gasparutto, en Allemagne.