Inondations en Allemagne : le bilan s'élève désormais à 169 morts

"Ce sont des inondations qui dépassent l'imagination, quand on voit leurs effets sur place", a déclaré Angela Merkel, venue mardi constater l'étendue des dégâts dans la petite commune médiévale de Bad Münstereifel.

Le bilan des inondations dévastatrices s'élève désormais à 169 morts en Allemagne, ont annoncé mardi les services de secours. Dans la seule région de Rhénanie-Palatinat, elles ont causé la mort de 121 personnes, contre 117 dans le bilan précédent, selon Aaron Klein, porte-parole des équipes de secours techniques.

Quelque 170 personnes sont encore portées disparues. "Ce sont des inondations qui dépassent l'imagination, quand on voit leurs effets sur place", a déclaré mardi Angela Merkel, venue constater l'étendue des dégâts dans la petite commune médiévale de Bad Münstereifel, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'une des régions les plus touchées par les crues des 14 et 15 juillet.

La chancelière allemande a également défendu mardi le dispositif prévu dans le pays pour faire face de telles intempéries. "Il y a eu des alertes", a-t-elle assuré, alors que le système national est mis en cause depuis plusieurs jours pour avoir en partie échoué à prévenir à temps les populations concernées de la gravité des crues dans l'ouest du pays.

Trente-et-un morts en Belgique

En Belgique, où une journée de deuil national se déroulait mardi, 31 personnes sont mortes. Soixante-dix autres sont "toujours portées disparues ou injoignables", selon le centre de crise.

Au total, les intempéries ont donc fait au moins 200 morts dans l'ouest de l'Europe.