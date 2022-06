Gaz russe : Gazprom réduit ses livraisons et met la pression sur l'Europe

Le gaz est une arme économique majeure dans la guerre en Ukraine. La Russie ferme un peu plus les robinets : Gazprom réduit à nouveau de 40% ses livraisons via le fameux gazoduc Nord Stream. L'Allemagne et l'Italie sont déjà frappées.