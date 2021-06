Eurozapping : Venise à nouveau inondée

C’est une scène qui a souvent été constatée à Venise en Italie. La fameuse place Saint-Marc a été inondée jeudi 24 juin. Mais théoriquement, une marée si haute a lieu en automne et non en été. "Les périodes d’inondations exceptionnelles vont augmenter en fréquence puisque le niveau de la mer ne cesse de monter. Avant on en avait deux ou trois par an, désormais ce sera une vingtaine chaque année", explique l’océanographe Georg Umgiesser.

Référendum très attendu à Gibraltar

Gibraltar doit se prononcer sur un sujet important : le possible assouplissement de la législation sur l’avortement. Elle est l’une des plus dures au monde. La nouvelle réforme permettrait à une femme d’avorter jusqu’à 12 semaines de grossesse, mais uniquement si sa santé mentale ou physique est jugée en péril. Les autorités locales appellent à voter en faveur de la réforme.

En Allemagne, Angela Merkel va quitter la chancellerie à la fin du mois de septembre. Très applaudie pour une de ces dernières prises de paroles devant les députés allemands, elle a rappelé que la priorité du pays restait la lutte contre le Covid-19 et a appelé à une meilleure cohésion entre les États membre de l’Union européenne.