Eurozapping : vaccination des jeunes en Allemagne, incendies en Albanie et en Macédoine du Nord et procès de grande ampleur en Suède

En Allemagne, les autorités veulent encourager la vaccination, en particulier des publics les plus jeunes. Dans la capitale, Berlin, une salle de concert a été transformée en centre de vaccination avec une ambiance de discothèque. L’idée a séduit de nombreux jeunes. "Quand j’ai appris ça, j’ai pris mon vélo pour venir. Quelques minutes après, j’étais vacciné. Pour moi, c’était le meilleur argument", se réjouit un homme. En outre, le pays va mettre un terme au dépistage gratuit pour les non-vulnérables à partir d’octobre.

Procès historique en Suède

L’Albanie est également touchée par de graves feux de forêt. Des collines de pins se sont embrasées, les secours luttent nuit et jour contre les flammes. Même scénario en Macédoine du Nord, où des milliers d’hectares ont déjà brûlé, à cause des fortes chaleurs. Enfin, en Suède, un important procès s’ouvre et devrait durer huit mois. Hamid Noury est jugé, il est accusé d’avoir participé à l’exécution de prisonniers politiques en Iran, en 1988. Des opposants iraniens étaient devant le tribunal de Stockholm pour réclamer justice et faire la lumière sur ces faits. Des dizaines de témoins vont être entendus.