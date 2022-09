Eurozapping : un dépôt de déchets nucléaires installé à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse

C. Weill Raynal, V. Lejeune

Les habitants du village très touristique de Hohentengen, en Allemagne, n'apprécient guère le projet de leur voisin suisse d'installer un dépôt de déchets nucléaires dans des galeries souterraines, juste de l'autre côté de la frontière. De la fenêtre de son bureau, le maire du village aperçoit l'emplacement du futur dépôt. "En 2015, les experts ont estimé que les galeries étaient trop petites. Ils ont déconseillé cet emplacement. Pourquoi, sept ans après, ont-ils changé d'avis", déplore-t-il, mardi 13 septembre. Les experts suisses, qui ont refait leurs calculs, estiment que la zone est finalement la plus sûre et la plus adaptée.

En Espagne, les victimes du harcèlement scolaire sont désemparées

En Espagne, l'inquiétude monte autour du harcèlement scolaire. Selon un rapport, près d'un élève sur quatre aurait été témoin d'un cas de harcèlement et y aurait pris part, sans toujours s'en rendre compte. Insultes, moqueries, violence, mais aussi campagne de calomnie sur les réseaux sociaux, les victimes sont désemparées. "C'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu dénonces ceux qui te harcèlent, ta situation devient encore pire", confie une élève. Les autorités espagnoles envisagent de nouvelles mesures contre le harcèlement.