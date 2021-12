Eurozapping : un attentat déjoué en Allemagne, une inflation record au Royaume-Uni et de l’espoir en Espagne

En Allemagne, un attentat contre le Premier ministre de Saxe a été déjoué. Des opposants radicaux au vaccin contre le Covid-19 projetaient de commettre un meurtre. Ces derniers échangeaient sur le réseau social Telegram. La police criminelle a retrouvé des objets correspondants, et des armes. Le nouveau chancelier allemand a vivement dénoncé ces faits.

Fin de l’éruption du volcan Cumbre Vieja ?

Le Royaume-Uni connaît une inflation record à 5,1%, la plus élevée depuis plus de dix ans. Celle-ci est tirée par les hausses des prix des carburants, de l’énergie et des produits alimentaires. Ce niveau était attendu seulement à partir du printemps prochain. Cela représente une mauvaise nouvelle de plus pour Boris Johnson, déjà malmené. Enfin, en Espagne, après trois mois d’inquiétude, l’éruption du Cumbre Vieja pourrait toucher à sa fin. La cendre recouvre des kilomètres, certains habitants ont tout perdu dans les Canaries. Les premiers travaux de déblaiement ont eu lieu pendant cette accalmie, qui devra se prolonger dix jours pour confirmer la fin de l’éruption.