Allemagne : Olaf Scholz succède à Angela Merkel

Les élus du Bundestag ont longuement applaudi Angela Merkel, mercredi 8 décembre. Une ovation à la hauteur des seize années passées par la chancelière à la tête du pays. Presque gênée et émue, elle répond par un signe de la main. Pour sa dernière journée au pouvoir, Angela Merkel a commencé par une dernière prise de parole, en tant que chancelière. “Il s’agit d’une tâche passionnante et gratifiante, mais aussi exigeante. Mais si on l’aborde avec plaisir, c’est peut-être la plus belle tâche qui soit”, a-t-elle déclaré.





Autant de femmes que d’hommes





Au cours d’une cérémonie très sobre, Angela Merkel reçoit un bouquet des mains d’Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier allemand. “Je me réjouis de travailler ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays”, a-t-il assuré. À la tête d’un gouvernement qui, pour la première fois, compte autant de femmes que d’hommes, Olaf Scholz aura fort à faire.