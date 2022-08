Eurozapping : taxe du gaz en Allemagne, boom des voitures d’occasion en Belgique

L’Allemagne va taxer le gaz à la rentrée. Près de 2,5 euros par kWh, soit une hausse de 480 euros par foyer, dès le 1er octobre. Face à la fermeture des gazoducs russes et à la pénurie, le gouvernement se résigne à répercuter le coût de l’énergie sur les citoyens. Pour ceux qui ne pourront pas payer, des aides devraient être mises en place. Pour donner l’exemple, les principaux monuments du pays ne seront plus éclairés la nuit.

Le boom des remontées mécaniques

En Belgique, le boom des voitures d’occasion. Aujourd’hui, avec plus de kilomètres, les voitures valent plus cher. Le véhicule d’Emmanuel, estimé actuellement à 16 000 euros, a augmenté de 4 000 euros en deux ans. La pénurie et le coût des nouveaux véhicules ont donné un coup de fouet à l’occasion.

En Suisse, un été faste pour les remontées mécaniques. Avec des restaurants d’altitude bondés, la canicule a attiré les touristes vers les sommets. Les remontées mécaniques ont vu leur fréquentation augmenter de 60%. Seul bémol : de nombreux clients dépensent moins qu’en hiver.