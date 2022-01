Eurozapping : nouveau drame humain en Méditerranée, coming-out ecclésiastique en Allemagne

Sept migrants sont morts de froid en tentant de rejoindre les côtes italiennes via l’île de Lampedusa sur une embarcation d’environ 300 personnes. Trois sont décédées durant le trajet et quatre autres ont succombé juste avant d’atteindre la terre ferme. Ces 300 personnes, en provenance de Lybie, seraient originaires du Bangladesh.

En Allemagne, des catholiques ont fait leur coming-out dans un documentaire diffusé sur l’ARD et sur le web, 125 catholiques engagés dans l’Église viennent de se révéler au monde. Parmi eux, Monika Schmelter : "Je me disais toujours ‘ça ne doit pas exister, je suis dans l’erreur, peut-être même que je suis malade’". S’ils risquent leur fonction, l’Église devrait être plus clémente car, depuis les révélations de pédophilie dans son giron, l’institution est plus à l’écoute.

La neige s’invite en Grèce et en Turquie

La Grèce et la Turquie ont revêtu leur manteau blanc. À Athènes, l’Acropole était entièrement recouverte de neige, un bonheur pour les touristes. Ce spectacle rare dans le pays a également été observé en Turquie où il est d’ordinaire également très rare. D’ailleurs, en raison des conditions météorologiques, l’aéroport d’Istanbul a été paralysé.