Eurozapping : les enfants ukrainiens atteints de cancer évacués, l'Allemagne lutte contre les abus sur les réfugiés

Au Royaume-Uni, une course contre la montre est lancée pour exfiltrer d'Ukraine les enfants atteints de cancer. Une question de vie ou de mort, rapporte la BBC. "Maintenant ils ont deux guerres, l'une contre le cancer, l'autre contre la Russie", explique un oncologue pédiatrique sur place. Pavlov, atteint d'un cancer des os, est en transit dans un hôpital polonais, avant de rejoindre un nouveau pays.

L'Allemagne s'inquiète de son côté des abus contre les réfugiés. Le risque de prédateurs sexuels qui se mêlent aux volontaires aidant les Ukrainiens est pris très au sérieux. Plusieurs femmes racontent avoir subi des tentatives d'approche sexuelle et de chantage.

Une cérémonie du pape pour la paix en Ukraine

En Italie, le pape a mené une cérémonie solennelle pour confier à la Vierge immaculée les deux pays en guerre, l'Ukraine et la Russie. Un geste symbolique en faveur de la paix, au moment où le monde se réarme. "Cette guerre odieuse a frappé tant de personnes et causé des souffrances à tous. Elle a rendu chacun d'entre nous craintif et anxieux", a déclaré le pape François à cette occasion.