Eurozapping : le roi Juan Carlos localisé ; rentrée scolaire masquée en Allemagne

Juan Carlos s'est exilé aux Emirats arabes unis. Soupçonné de corruption, l’ex-roi d’Espagne avait disparu et c’est finalement un pays arabe qui l’accueille. Pour la première fois depuis son abdication en 2014, des manifestations exigent la fin de la monarchie parlementaire. Le palais royal vient de lever le mystère sans éteindre la polémique. L’opposition dénonce une fuite.

Au Royaume-Uni, un algorithme sème la zizanie chez les lycéens. Des élèves protestent devant le Parlement britannique. Ils n’auront pas l’université de leurs rêves. Le coronavirus les a empêchés de passer leur examen et c’est un algorithme qui a calculé leurs résultats. Les procédures de recours proposées ne leur suffisent pas. Des élèves ont porté plainte.

Masques et gel hydroalcoolique pour la rentrée scolaire en Allemagne. Avec plus de 1 000 contaminés par jour, pas question de prendre des risques à l’école. Près de Francfort, les masques sont obligatoires dans les couloirs et pendant la récréation. Au moindre cas détecté, des confinements partiels sont prévus.

