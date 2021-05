Eurozapping : l’Allemagne veut récompenser les personnes vaccinées ; les Femen protestent en Espagne

Davantage de liberté pour les personnes vaccinées en Allemagne. Plus besoin de faire un test pour aller chez le coiffeur, plus de quarantaine au retour des vacances, l’Allemagne veut supprimer les restrictions devenues inutiles. Il ne manque plus que l’aval du Parlement vendredi 7 mai pour que les vaccinés reprennent une vie presque normale dès le 8 mai.

Une victoire judiciaire au bout de 14 ans

Une erreur judiciaire due à un bug informatique au Royaume-Uni. 39 agents de la Poste britannique avaient été accusés de vols, certains ont même fait de la prison. La justice vient de les innocenter. Ils ont été victimes des erreurs de calcul d’un logiciel. Il leur aura fallu 14 ans de procédure.

Des élections régionales bousculées en Espagne. Des Femen sont venues protester contre la montée du fascisme représentée par la candidate du parti Vox aux régionales à Madrid, Rocio Monasterio. La droite, qui a remporté le scrutin, va devoir s’allier avec elle si elle veut diriger la région de la capitale.