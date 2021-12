Eurozapping : l'Ukraine veut accélérer, une femme à la tête de Berlin et un défilé de mode en Bosnie

En Ukraine, le président a de nouveau appelé en faveur d’une adhésion de son pays à l’OTAN et à l’Union européenne. Volodymyr Zelensky demande ainsi à ses alliés d’aller plus vite : "Nous ne pouvons pas accepter l’idée désormais très populaire chez nous d’une adhésion à l’Union européenne dans 30 ans et à l’OTAN dans 50 ans. Cela démotive, et ralentit tout le monde", a-t-il notamment déclaré.

En Allemagne, une femme a été élue maire de Berlin, et c’est une première. La sociale-démocrate Franziska Giffey, ancienne ministre de la Famille dans le gouvernement Merkel aura pour lourde tâche celle d’accélérer la construction des logements dans la capitale allemande, alors que les prix des loyers explosent.

La couture comme thérapie

En Bosnie, des migrants originaires du Moyen-Orient ont créé leur propre marque de couture dans un camp de réfugiés. "C’est un peu une thérapie pour eux. Ça leur permet d’imaginer et de voyager vers un autre monde", explique Azra Ibrahimovic, la reponsable du centre d’Hazici. Clou du spectacle, ils ont pu présenter leur collection à l’occasion d’un défilé de mode organisé à Sarajevo.