Eurozapping : hommage aux victimes du Covid-19 au Royaume-Uni ; le Danemark vaccine les plus de 50 ans

Au Danemark, la campagne de vaccination va s’intensifier. Elle est ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans. Le gouvernement veut vacciner un maximum de personnes d’ici la fin mai. Après trois mois de restrictions, le plan de déconfinement prévoit la mise en place d’un passe Corona qui permettra à toutes personnes vaccinées de retrouver une vie sociale.

L’Allemagne prolonge les restrictions

Les Britanniques ont rendu hommage aux victimes du Covid-19 mardi 23 mars. Dans tous les lieux publics, le Royaume-Uni a observé une minute de silence un an jour pour jour après le premier confinement. Une soignante de Londres a lu un message de la reine. C’est le pays européen le plus touché par la pandémie avec 126 000 morts.

Nouveau tour de vis en Allemagne. Angela Merkel a annoncé des fêtes de Pâques confinées dans tout le pays à cause du variant anglais plus létal et plus dangereux. Du 1er au 5 avril, la plupart des commerces seront fermés, les déplacements très limités et les offices religieux annulées.