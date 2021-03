Eurozapping : grève générale en Belgique ; bas les masques à Gibraltar

Grève générale en Belgique pour de meilleurs salaires. Transports bloqués, magasins fermés. Covid-19 oblige, pas de manifestation. Une cinquantaine de personnes a néanmoins manifesté devant une usine de Namur.

Majorque retrouve les Allemands

Les Allemands avides de vacances. En route pour Majorque (Espagne) et tant pis pour les recommandations de la chancelière Angela Merkel. A l’aéroport de Berlin, des touristes ont promis d’être prudents au soleil. "Cela fait deux ans que je n'ai pas quitté le pays", témoigne une Allemande. "J'avais vraiment besoin de partir", a renchéri une autre. Elles devront se tester avant de rentrer en Allemagne.

Gibraltar lâche du lest. Les habitants de la petite enclave britannique au sud de l’Espagne sont presque tous vaccinés et ils peuvent circuler sans masque. "On espère que ça va bientôt se terminer. Pour nous comme pour d'autres, ça nous a ruiné", confie un homme au volant de sa camionnette.