Espagne : de nombreux touristes allemands débarquent à Majorque

En moyenne, 50 vols par jour sont programmés entre l'Allemagne et Majorque, en Espagne. La plus grande île des Baléares est prise d'assaut par les touristes allemands. En Allemagne, il leur est impossible de changer de région en raison des mesures appliquées pour freiner l'épidémie de Covid-19, mais leur gouvernement les autorise à venir s'aérer à Majorque, où le taux de contamination est faible.

Des touristes qui refusent toute polémique

À Majorque, leur 17ème région comme ils la surnomment, les Allemands profitent des premiers rayons de soleil et des terrasses ouvertes jusqu'à 17 heures. Le gouvernement allemand a été dépassé par ces départs massifs, alors que les contaminations en Allemagne grimpent en flèche. Toutefois, les touristes rejettent toute polémique. "Là où on habite, le nombre de contaminations est très élevé. Ici, le taux est faible, et on nous demande un PCR négatif à l'arrivée, donc on est en sécurité", confie une Allemande. Majorque, qui vit à 80 % du tourisme, se retrouve coincée entre le risque sanitaire et le sauvetage de son économie.