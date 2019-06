Eurozapping : dix candidats pour diriger le Royaume-Uni ; nouvelle manifestation anti-paquebots

La succession de Theresa May attise les convoitises. Ils sont dix candidats à briguer la tête du Parti conservateur et le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Parmi les favoris, Jeremy Hunt, ministre des Affaires étrangères et partisan d'un accord sur le Brexit. Face à lui, Boris Johnson qui ne veut pas payer l'addition du Brexit et souhaite faire baisser les impôts pour les plus aisés. Les dix candidats ont six semaines pour convaincre leur parti, qui élira le futur Premier ministre d'ici fin juillet.

Un journaliste arrêté en Russie. Interpellé la semaine dernière avec de la cocaïne dans son sac, Ivan Golounov risque jusqu'à vingt ans de prison. Trois grands quotidiens russes dénoncent une manipulation et le soutiennent. L'affaire prend de l'ampleur. Le journaliste a enquêté sur la mafia dans les cimetières de Moscou et était régulièrement victime de menaces. Il est désormais assigné à résidence.

Le soleil est en Pologne

Halte aux bateaux de croisière en Allemagne. Une cinquantaine de manifestants écologistes sur des canots pneumatiques ont bloqué, plusieurs heures dans le port de Kiel, un paquebot de luxe de 300 mètres de long avec 3 000 personnes à bord.

Vague de chaleur en Pologne. Le soleil est resplendissant depuis plus d'une semaine et le mercure devrait grimper jusqu'à 35°C mercredi. Des températures inhabituelles qui donnent à la Pologne des airs de Côte d'Azur.

Le JT

Les autres sujets du JT