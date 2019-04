Eurozapping : des manifestants dénudés au Royaume-Uni, le football en Allemagne dans la tourmente

La fédération allemande de football perd son patron. Reinhardt Grindel vient de démissionner parce qu'il a eu le tort d'accepter une montre de 6 000 euros offerte par un membre de l'UEFA. Un cadeau d'anniversaire qu'il croyait sans conséquence.

Le climat est chaud au Parlement de Londres. Des manifestants en petite tenue se sont collés contre les vitres, histoire de perturber un peu plus les parlementaires enlisés dans le Brexit. Un coup d'éclat pour attirer l'attention sur le changement climatique.

Petite révolution aux Pays-Bas

Un magasin sans vendeur dans un village de Suède. On entre dans l'épicerie avec son téléphone, on fait ses courses sans rencontrer personne et on paie avec une application. Le magasin est sous télésurveillance pour dissuader les voleurs.

Les visites guidées dans le quartier chaud d'Amsterdam, c'est terminé. Le Red Light District est une institution du sexe dans la capitale des Pays-Bas. Dès janvier 2020, les tour-opérateurs seront bannis du Quartier Rouge par la mairie. Les prostitués sont moins convaincues. Certaines sont désolées de perdre des clients potentiels.

