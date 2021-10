Eurozapping : condamnation exemplaire en Allemagne, coup de filet en Espagne

En Allemagne, une femme membre de l’Etat islamique a été condamnée à dix ans de prison. Elle était accusée d’avoir laissé mourrir une enfant yézidie de cinq ans en Irak en 2015. Claudia GORF, la Procureure générale salue "un signal très fort". Le mari de la condamnée devrait également comparaître bientôt à l’occasion d’un procès séparé.

En Espagne, c’est un véritable coup de filet dans le milieu des passeurs. Des descentes de police, menées conjointement par la Guardia Civil, Europol et la gendarmerie nationale, ont eu lieu dans plusieurs sites du Pays basque et de Navarre, permettant l’arrestation de sept passeurs. Au total, ce sont environ 60 migrants, venant principalement d’Afrique du Nord qui - grâce à ce réseau - avaient pu quitter l’Espagne en direction de la France.

Le matériel pour bébé touché par des pénuries

En Belgique, de nombreux parents en devenir se posent des questions concernant l’arrivée de leur progéniture. En effet, les pénuries se multiplient dans le pays et touchent désormais le matériel de puériculture à tel point que certains magasins ne travaillent plus qu’à mi-temps. Une situation qui devrait durer, et amènera sûrement de futurs parents à s’y prendre plus tôt.