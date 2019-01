Eurozapping : 4 500 emplois menacés au Royaume-Uni chez Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover supprime des emplois au Royaume-Uni. Le plus gros fabricant de voitures du pays veut se séparer de 4 500 salariés, soit 10% de ses effectifs. Une cure d’amaigrissement qui commencera par un plan de départs volontaires et s’inscrit dans un plan d’économie de 2,8 milliards d’euros. Le constructeur a vu ses ventes reculer en 2018. En Chine, elles ont chuté de 21%. Jaguar emploie aujourd’hui une main-d’œuvre très qualifiée. En 2018, la marque avait déjà délocalisé une partie de sa production en Slovaquie. Elle veut investir davantage dans les modèles électriques.

Une grève dans les aéroports allemands

En Allemagne, une grève a éclaté dans les aéroports. Plus de 600 vols ont été annulés jeudi 10 janvier à Düsseldorf, Cologne et Stuttgart. C’est la conséquence d’une grève des personnels de sécurité. Ils réclament 20 euros de l’heure contre 17 aujourd’hui, soit 18% d’augmentation. De leur côté, les employeurs proposent 6% de hausse au maximum. À Bruxelles (Belgique), les routiers bulgares et roumains manifestent. Par ailleurs, certains professeurs ukrainiens sont désormais formés par des Finlandais.

Le JT

Les autres sujets du JT