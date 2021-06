Europe : dernier Conseil des ministres franco-allemand pour Angela Merkel

Lundi 31 mai, Emmanuel Macron a rendu hommage à Angela Merkel lors du Conseil des ministres franco-allemands, organisé en visioconférence. Le dernier pour la chancelière allemande, qui prendra sa retraite politique à l’issue des élections du 26 septembre 2021, après 16 années au pouvoir. "Comme elle ne se représente pas, Angela Merkel assiste à ses derniers rendez-vous avant l’été. Au fur et à mesure que l’agenda se rapprochera du mois de juillet, donc de la trêve estivale, ce sera l’occasion pour elle de dire au revoir à ses homologues", souligne Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, spécialiste des relations franco-allemandes, en direct dans le 23 Heures.

Des efforts pour faire avancer les dossiers européens

Au cours de ses mandats, la chancelière allemande a traité avec quatre présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. "Dès le lendemain de son élection, Emmanuel Macron a fait un appel du pied à l’Allemagne, et la chancelière a trouvé en lui un Européen, plus qu’avec son prédécesseur. Il faut d’ailleurs souligner qu’on n’est jamais allé aussi loin dans l’intégration, avec ces Conseils des ministres communs, où non seulement Angela Merkel rencontrait Emmanuel Macron, mais où les ministres rencontraient aussi leurs homologues pour faire avancer les dossiers", explique Pascal Joannin.