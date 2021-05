Allemagne : Angela Merkel, toujours populaire, va quitter le pouvoir

En observant la campagne électorale en Allemagne, on pourrait croire que le bilan d'Angela Merkel est inattaquable : peu de critiques, pas de remise en cause de son héritage, note mercredi 26 mai Laurent Desbonnets, le correspondant de France Télévisions en Allemagne. Le candidat de son parti, la CDU, s'inscrit clairement dans la continuité de la chancelière et sa grande rivale écologiste ne prône pas non plus la rupture tant Angela Merkel reste incroyablement populaire. Il n'y a guère que l'extrême droite, toujours très offensive sur la décision d'accueillir en 2015 un million de migrants.

Efficace sans être spectaculaire

Sur 16 ans au pouvoir, qu'elle quittera en septembre, elle n'a pas mise en œuvre pas de grandes réformes économiques ou sociétales, plutôt une méthode faite de compromis, de pragmatisme, rien de spectaculaire, mais une grande stabilité de l'Allemagne au rang de première puissance économique de l'Union européenne et c'est ce qui plaît toujours autant à une grande majorité d'Allemands.