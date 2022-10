Energie : un sommet européen sur fond de désaccord entre les pays

Les pays européens veulent faire baisser les factures d'énergie. C'est l'objectif du sommet européen qui s'est ouvert à Bruxelles (Belgique), jeudi 20 octobre. Mais des désaccords apparaissent et des nuages s'amoncellent au-dessus du couple franco-allemand. "Faute de position commune, les deux pays ont décidé de reporter leur conseil des ministres communs. Cette décision a été perçue comme un mauvais signal car en ce moment-même, les 27 discutent d'énergie et c'est l'un des sujets de discorde entre la France et l'Allemagne", explique Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles.

L'Allemagne contre un plafonnement des prix du gaz

Au-delà de la France et de l'Allemagne, personne n'est vraiment d'accord. "La France et une quinzaine de pays poussent pour un plafonnement des prix du gaz. L'Allemagne, elle, est contre. Elle redoute qu'en imposant un prix maximum aux fournisseurs, ces derniers cessent leurs livraisons", détaille Julien Gasparutto.