En Allemagne, les fonctionnaires obtiennent une hausse de 7,5% des salaires

Malgré des heures de négociations, jusqu'au bout de la nuit, le chef du principal syndicat de la fonction publique allemande vient d'obtenir un très bon accord salarial. Les 2,3 millions de fonctionnaires concernés vont bénéficier d'une hausse de 7,5% de leurs salaires étalée sur trois ans. Les plus bas revenus toucheront également une prime de 250 euros et les salaires d'embauches seront revalorisés de 10%. La mobilisation des syndicats aura payé avec ces grèves d'avertissements qui ont touché les transports, les crèches et d'autres services publics la semaine dernière.

36,6 milliards d'euros d'excédent budgétaire

Le mouvement des fonctionnaires est soutenu par trois quarts des Allemands selon un sondage. Angela Merkel et son ministre des Finances peuvent lâcher du lest : les comptes publics ont dégagé en 2017 un excédent faramineux de 36,6 milliards d'euros. Le pays a les moyens, et dans tous les secteurs les salariés demandent maintenant une part du gâteau. Après l'industrie, la fonction publique, c'est désormais le bâtiment qui est aujourd'hui touché. Les syndicats réclament une hausse de 6% des salaires.

Le JT

Les autres sujets du JT