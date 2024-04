En Allemagne, le coût du chantier de la nouvelle gare de Stuttgart déraille

C’est l’un des projets les plus ambitieux d'Allemagne... mais aussi l’un des plus coûteux et controversés. La gare de Stuttgart, la sixième ville du pays, devait voir le jour en 2019. Mais les travaux ne sont toujours pas terminés et les coûts de construction de ce chantier monumental ont explosé.

A son lancement, au milieu des années 90, le projet, présenté comme futuriste, était estimé à 2,5 milliards d’euros. Mais année après année, les coûts se sont envolés : 4 milliards et demi en 2009, 6 en 2011, 10 en 2022, et, enfin, la dernière estimation rendue en avril 2024 dépasse désormais les 11 milliards. Soit 4 fois le montant de départ.

La facture a enflé au fur et à mesure que les travaux prenaient du retard. L'inauguration de la gare souterraine, prévue en 2019, n’aura finalement pas lieu avant la fin 2025. En cause : les difficultés se sont accumulées sur le chantier. La construction des colonnes qui doivent donner à la gare l’allure d’une cathédrale du 21e siècle a été plus compliquée que prévu, tout comme les opérations de forage et la numérisation.

La Deutsche Bahn s’est tournée vers ses partenaires pour partager la facture, mais la ville, la région et l’aéroport refusent de payer davantage. Désormais, tous s'affrontent devant les tribunaux pour savoir qui paiera la facture. Quand elle sera enfin mise en service, la gare placera Stuttgart au cœur d’un axe ferroviaire est-ouest de 1500 km entre Paris et Budapest.