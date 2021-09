Élections en Allemagne : les Verts et les libéraux au cœur de toutes les convoitises

Suite au score très serré entre le SPD et la CDU aux élections législatives allemandes, deux partis vont être très sollicités. "Il s'agit précisément des Verts et des libéraux, indique le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin (Allemagne). Ils ne sont arrivés respectivement que troisième et quatrième hier soir, mais aujourd'hui c'est eux que tout le monde écoute, que tout le monde courtise."

Le temps de la négociation

Ces deux partis seront nécessaires pour former un gouvernement. "Ni Olaf Scholz arrive en tête pour le SPD, ni Armin Laschet pour la CDU ne peut devenir chancelier sans le soutien de ces deux partis", analyse le journaliste. "Depuis ce matin, on les courtise, on leur offre des postes dans les ministères, on leur propose aussi des mesures concrètes", poursuit-il. Les négociations peuvent prendre plusieurs mois. En attendant, Angela Merkel reste chancelière.