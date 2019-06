Economie : la France attire plus d'investisseurs que l'Allemagne

C'est une bonne nouvelle dans un contexte social morose. La France gagne encore plus en attractivité et attire énormément d'investisseurs étrangers. "La France a mieux résisté au recul de la croissance et à la conjoncture internationale très incertaine. Nous sommes devenus le deuxième pays européen à accueillir le plus d'investissements étrangers, avec 1 027 projets en 2018", explique le journaliste David Boéri, présent en plateau.

Baisse historique des investissements étrangers en Europe l'an dernier

La France devance l'Allemagne, qui a accueilli 973 projets l'an dernier, tandis que le Royaume-Uni, avec 1 054 projets d'investissements étrangers, occupe la tête du classement. "Dans ce trio de tête, la France est le seul pays à progresser (+1%). C'est un bon résultat, puisque l'Europe a enregistré une baisse historique l'année dernière des projets internationaux pour deux raisons : la crainte des conséquences du Brexit et la réforme fiscale de Donald Trump, qui incite les entreprises à investir aux États-Unis", précise David Boéri.

