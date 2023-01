Crise énergétique : en Allemagne, une formation pour se préparer aux coupures d'électricité

Assis sur des chaises disposées en cercle, des habitants de Berlin et ses alentours se forment aux gestes à adopter en cas de coupures d'électricité. Avec la crise énergétique, le risque est réel.

Carola, psychothérapeute de 65 ans, s'est inscrite dans l'espoir d'obtenir des réponses à ses nombreuses questions . La situation en Ukraine l'inquiète : "Le risque s'est soudain rapproché et le monde est devenu incertain. J'ai un sentiment d'insécurité. Si je ne peux plus faire mes courses, s'il n'y a plus d'eau courante, plus d'électricité... Combien de litres d'eau dois-je stocker dans ma cave ? Est-ce que j'ai assez d'allumettes, de bougies ? Avant, je n'y avais jamais vraiment pensé."

Des simulations de panne d'électricité

Sur une table, les organisateurs ont posé les objets de première nécessité : une lampe de poche, un couteau, des médicaments ou encore un sac de couchage. Un formateur incite les citoyens à prendre les devants : "La carte de crédit et la carte d'identité sous forme numérique, soit vous les scannez soit vous vous les envoyez par courrier électronique."

Lors de ces réunions, on éteint la lumière et on simule ainsi une panne d'électricité . "C'est le scénario le plus probable que nous puissions connaître, explique le formateur. C'est soudain et imprévisible. Une coupure peut durer jusqu'à cinq ou six jours. Il faut prévoir deux litres d'eau potable par jour et par personne. C'est très important."

La formation aux situations de crise est organisée par l’Arbeiter Samariter Bund, une association caritative allemande. (SÉBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)



Les formateurs répondent aussi aux questions diverses : que faire des animaux domestiques ? Comment se préparer un repas dans le noir ? En deux heures, toutes les questions sont balayées. A la sortie, Marlies, 71 ans, repart rassurée : "J'ai trouvé ça très concret, très instructif."

"Je vais vérifier ma liste d'objets à avoir à la maison, pour voir ce que je peux encore ajouter et préparer en cas d'urgence." Marlies à franceinfo

Ces cours pratiques sont dispensés tous les mois et ils sont complets à chaque fois. "Beaucoup s'inquiètent, explique Birgitt Eberlin, la directrice de la formation. Dans leur entourage, on leur dit qu'il ne faut pas y penser, que de toute façon, ça n'arrivera pas et ils se font encore plus de soucis. Et quand ils viennent ici, ils se rendent compte qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent agir. Et ils se sentent mieux."

Les autorités allemandes se veulent rassurantes. Une panne d'électricité massive n'est pas, pour le moment, à l'ordre du jour.