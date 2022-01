Covid-19 : vers une fin de l'épidémie ?

Depuis quelques jours, le nombre d'hospitalisations en soins critiques diminue, une baisse liée au croisement des courbes des variants Delta et Omicron.

En pleine pandémie, quelques signes d’espoir. Depuis quelques jours en France, les indicateurs de l’épidémie invitent à un optimisme prudent. Les taux d’incidence commencent à reculer en Ile-de-France, en Corse et à Mayotte. Au niveau national, si les hospitalisations sont en hausse, celles en soins critiques sont en baisse depuis 48 heures, tout comme les passages aux urgences. "Au Samu de la Seine-Saint-Denis qui est l’un des départements qui sont très impactés, on est passés de 1200 dossiers par jour à un peu plus de 800", explique Frédéric Adnet, directeur médical du Samu de la Seine-Saint-Denis.

Ne pas se relâcher

Des signaux encourageants et une pression moindre sur les hôpitaux confirmés par Martin Hirsch, le patron de l’AP-HP. L’optimisme reste tempéré, car cette baisse des indicateurs serait liée aux trajectoires simultanées des courbes des variants Delta et Omicron. "La baisse est liée à deux facteurs. La vague Omicron n’a pas encore atteint les hôpitaux et celle de Delta est en train de diminuer", indique l’épidémiologiste Philippe Amouyel. Le conseil scientifique appelle à la prudence.