Covid-19 : la flambée intervient au plus mauvais moment en Allemagne

Les Allemands doivent faire face à la vague la plus violente depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Au moment même où Olaf Scholz continue de négocier sa coalition. "C'est vraiment le pire moment avec un flottement à la tête de l'État et des autorités. Angela Merkel n'est plus chargée que d'expédier les affaires courantes. Conséquence : aucune décision forte n'est prise et chaque région fait un peu ce qu'elle veut", explique Laurent Desbonnets, le correspondant de France Télévisions en Allemagne

Ouverture du carnaval de Cologne

La ville de Cologne a décidé d'ouvrir son carnaval avec des milliers de personnes. "Ils ont fait la fête avec très peu de gestes barrières. Dans d'autres régions comme la Saxe, mais aussi à Berlin, des restrictions sont en train d'entrer en vigueur pour les non-vaccinés. Ils n'ont plus accès aux lieux publics comme les restaurants même s'ils ont un test négatif", ajoute le journaliste.