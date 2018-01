Commerce extérieur : la France creuse son déficit

Entre la France et l'Allemagne, les balances commerciales sont diamétralement opposées. Selon les derniers chiffres, la France creuse encore son déficit de -60 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne enregistre un excédent record de +226 milliards en 2017. Un décalage spectaculaire, par exemple dans le secteur des machines et bien d'équipements : l'Allemagne en a fait sa spécialité.

En 2016, la France a exporté deux fois moins que l'Allemagne

Elle en a exporté en 2016 pour 170 milliards d'euros dans le monde. La France deux fois moins : 85 milliards d'euros. Un tissu industriel beaucoup plus efficace donc, outre-Rhin. Des produits compétitifs et un positionnement haut de gamme, qui séduisent à l'export, y compris en France. Dans cette entreprise, près de Strasbourg (Grand est), toute la matière première vient d'Allemagne. Un meilleur service, mais pas forcément un meilleur prix. Après les baisses de charges en France, le coût du travail dans l'industrie est désormais plus élevé en Allemagne. Cela reste insuffisant toutefois pour inverser la tendance sur nos exportations.

