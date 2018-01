Allemagne : combien gagne mon collègue ?

Ne vous êtes vous jamais demandé combien gagne le collègue d'en face qui occupe le même poste ? En Allemagne, il est désormais possible de savoir s'il existe une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Certaines entreprises n'ont pas attendu cette nouvelle loi pour jouer la carte de la transparence, comme la compagnie des eaux de Berlin. La transparence s'applique désormais à toutes les entreprises de plus de 200 salariés. Si au moins six personnes occupent le même poste avec les mêmes qualifications, un employé peut demander à sa direction le salaire moyen de ses collègues.

Un écart de 6% pour poste et temps de travail égal

L'entreprise a trois mois pour répondre et corriger la différence. Dans le cas où elle ne collabore pas, ce sera au tribunal de trancher. Les salariés allemands applaudissent la mesure. Les Allemandes gagnent 6% de moins que les hommes à poste et temps de travail égaux. Sur l'ensemble, l'écart de salaire monte à 21%.

