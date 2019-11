VIDEO. Un artiste crée une réplique du mur de Berlin… en chocolat

Le chocolatier français Patrick Roger a fêté les 30 ans de la chute du mur de Berlin à sa manière. Il a créé la réplique d'un morceau du Mur en chocolat. Il a fallu au sculpteur et à son équipe une semaine pour finaliser cette œuvre de 6 mètres de long et 3 mètres de haut. "Près d'une tonne de chocolat a été nécessaire pour la réalisation de ce mur dont la structure est entièrement en chocolat", indique le site du chocolatier.

Le mur cassé pour l'anniversaire

Pleine de couleurs, avec des tags et estampillée du nom de sa ville d'origine, l'œuvre est exposée à Paris, au 225 rue du faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. "C'est très lourd. Si ça tombe, ça casse. Ça va vraiment être le but le 9 [novembre, date anniversaire de la chute du mur de Berlin], de faire tomber le mur et que chaque passant puisse mettre dans un sac et partir avec son morceau de mur", a expliqué le chocolatier.