Avec la croissance retrouvée, "la France regagne du poids sur la scène européenne face à l'Allemagne"

"La France cherche à avoir plus d'intégration européenne pour retrouver de la souveraineté politique et économique qu'elle a le sentiment d'avoir perdu face au reste du monde. L'Allemagne a beaucoup gagné avec l'Europe de Maastricht, l'euro, le marché unique des années 90 et 2000. Ce modèle lui suffit et elle ne sent pas la nécessité de passer au stade supérieur, à part quelques adaptations", explique Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. "La France regagne du poids sur la scène européenne parce qu'elle retrouve de la croissance et de la compétitivité. Il faut convaincre progressivement l'Allemagne et les autres pays".

"Désastre économique" en vue

"On a une construction européenne, renforcée avec l'introduction avec l'euro, qui nous conduit à un véritable désastre économique sur le long terme. Des centaines de milliers de Grecs, d'Italiens, de Portugais diplômés quittent leur pays, remettant en cause l'ossature économique de ces pays. Les pays européens se livrent des guerres sociales, fiscales pour se prendre des parts de marché. L'Allemagne a trop d'excédents commerciaux, elle ne dépense pas assez et impose l'austérité aux autres pays de l'UE. Le seul moyen pour sauver l'UE serait qu'il y ait un plan de relance massif : hausse des salaires, hausse des dépenses publiques", estime Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

