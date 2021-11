Allemagne : une grande coalition pour tourner la page Merkel

Une coalition inédite en Allemagne réunira sociaux-démocrates, écologistes et libéraux. Un texte de 178 pages a été rédigé pour donner les orientations de ce nouveau gouvernement.

Mercredi 24 novembre 2021, une nouvelle page de l'histoire politique de l'Allemagne s'est écrite. Pour la rédiger, il faudra utiliser le rouge, le vert et le jaune, couleurs des partis de la coalition issue de l'accord pour former un gouvernement. Ainsi, les sociaux-démocrates allemands (SPD), les Verts et les libéraux (FDP) sont parvenus à trouver un terrain d'entente qui prend la forme d'un "gros pavé de 178 pages qui détaille précisément quelle sera la politique de l'Allemagne", rapporte le journaliste de franceinfo Laurent Desbonnets, correspondant sur place.



Des projets ambitieux

Ce nouveau gouvernement a notamment pour ambition d'augmenter le salaire minimum à 12 euros de l'heure, de sortir du charbon en 2030 au lieu de 2038 ou encore de légaliser le cannabis. Un partage des ministères a également été établi. Ainsi, les Verts héritent du ministère des Affaires étrangères ou encore du super ministère de l'Economie et de la protection du climat. Le futur chancelier Olaf Scholz sera investi au cours de la semaine du 6 décembre.