Allemagne : une étude révèle que des milliers d'enfants ont été abusés sexuellement au sein de l'Eglise catholique

Publiée par plusieurs journaux allemands, dont "Der Spiegel" et "Die Zeit", cette nouvelle affaire de pédophilie dans l'Eglise catholique concerne plus de 3 000 enfants, abusés entre 1946 et 2014.

L'église catholique du quartier de Bockenheim, à Francfort-sur-le-Main, le 3 avril 2018. (Photo d'illustration) (FABIAN SOMMER / DPA)