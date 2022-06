Allemagne : un ticket à 9 euros par mois pour voyager partout dans le pays

En Allemagne, où l'inflation est également très importante, le gouvernement a fait une annonce choc qui concerne toute la population : 9 euros par mois seulement pour prendre métro, bus et trains régionaux sans limite.

Un simple ticket à 9 euros est nécessaire pour voyager à volonté pendant un mois dans tous les trains régionaux d'Allemagne. Dans la matinée du mercredi 1er juin, à la gare de Berlin (Allemagne), presque tous les voyageurs l'avaient en main, et comptaient bien en profiter. "Je vais me rendre surtout chez mes parents, à la maison, et le week-end, je vais l'utiliser pour sortir un peu avec les amis", témoigne une Allemande.



Inciter la population à utiliser les transports en commun

Le même ticket est aussi valable pour circuler en ville, dans les métros, les trams et les bus. Il permet une grosse économie : en temps normal, à Berlin par exemple, l'abonnement mensuel pour les transports coûte 86 euros par personne. Un coup de pouce décidé par le gouvernement allemand pour inciter la population à utiliser les transports en commun, face à la flambée des prix des carburants. Alors, c'est la ruée : déjà plus de 7 millions de tickets à 9 euros ont été vendus. Pour l'instant, cette opération ne doit durer que trois mois.