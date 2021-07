Allemagne : très lourd bilan suite aux intempéries

L. Desbonnets, J. Gasparutto, C. Dalmar, B. Boussouar

L'Allemagne déplore, jeudi 15 juillet, un terrible bilan d'au moins 42 morts à cause des intempéries dans l'ouest du pays. Celui-ci pourrait encore s'alourdir.

À Schuld, dans l'ouest de l'Allemagne, une véritable scène de K.-O. s'est installée à cause des intempéries qui ont frappé la ville. C'est comme si un tsunami avait ravagé la commune, de nombreuses maisons se sont effondrées, emportées par une rivière capable de tout broyer. Le maire du village n'arrête pas de répertorier les dégâts alors que plus d'un habitant sur dix n'a plus de maison.



Des dizaines de personnes portées disparues

Tous les habitants parlent d'une nuit d'enfer où l'eau est montée et s'est infiltrée partout. Même les sauveteurs connaissent des difficultés pour tenter de sauver les habitants alors que les sirènes retentissent dans toute la région. À mesure que la tempête se déplace, de nouveaux villages sont touchés et jeudi 15 juillet, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.



"Le bilan pourrait encore s'alourdir car le débit des cours d'eau reste encore très fort. Il commence même à pleuvoir à nouveau par endroit. "L'Allemagne vit une tragédie, a déclaré Angela Merkel. La Chancelière allemande s'est dite bouleversée par ces inondations qui pourraient être la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente allemande", a précisé Julien Gasparutto, envoyé spécial à Schuld pour le journal de 20 heures de France 2.