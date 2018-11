Allemagne : un jardin de Noël féerique à Berlin

Une ballade illuminée par un million et demi de lumières sur deux kilomètres de promenade. La magie de Noël métamorphose le Jardin botanique de Berlin (Allemagne). On peut alors admirer un saule pleureur centenaire en pleine nuit, des jeux de lumière sur la surface des lacs ou encore des rennes illuminés. Chaque soir, à la tombée de la nuit, c'est comme un retour en enfance pour les Berlinois. "C'est très beau et on s'amuse beaucoup", explique une visiteuse. Près de 150 000 visiteurs sont venus l'an dernier, un record qui sera sans doute à nouveau battu cette année.

Des illuminations dès la mi-novembre

Face à l'engouement, les organisateurs ont décidé d'avancer la date d'ouverture à mi-novembre, plutôt que de faire découvrir les illuminations début décembre. "Dès la fin novembre, les gens sont déjà en mode Noël", explique, ravi, Christian Diekman, le directeur du jardin de Noël de Berlin. Le spectacle est à découvrir pour 15 euros par adulte et 12 euros pour les enfants.

