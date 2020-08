Allemagne : promener son chien pourrait devenir obligatoire

Pour les 9 millions de chiens allemands, c'est incontestablement une bonne nouvelle. Leurs promenades seront bientôt garanties par la loi : au moins 2 sorties par jour, au minimum 1 heure au total. La mesure ne fait pas l'unanimité parmi les Allemands, mais le gouvernement vise à améliorer le bien-être animal. Il affirme s'appuyer sur des recherches scientifiques selon lesquelles le meilleur ami de l'homme a besoin de se promener pour s'épanouir physiquement et mentalement.



Comment contrôler l'application de cette loi ?

"On voit régulièrement des chiens qui ont de très longues griffes et pas du tout de musculature dans les pattes, car à la maison, ils vivent tout le temps sur un pouf sans bouger. Quand on les laisse trop souvent seuls, il y a aussi des dégâts psychologiques qui sont catastrophiques, confirme la vétérinaire Xenia Katzurke. Faut-il pour autant en faire une loi ? Les maîtres rappellent qu'en Allemagne, ils doivent déjà respecter plusieurs obligations comme une taxe annuelle sur leur animal. Le projet de loi ne prévoit aucune dérogation aux sorties, mais personne ne sait encore comment cette nouvelle obligation pourra efficacement être contrôlée.

