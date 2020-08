Allemagne : face au coronavirus, le pays durcit ses règles envers les Français

L’Allemagne redoute des contaminations venues de France, et notamment de Côte d’Azur et d’Ile-de-France, où le virus circule activement. Désormais, toutes les personnes au retour de ces zones devront passer un test, et rester en isolement le temps des résultats. Les touristes allemands pourraient donc se faire plus rares sur le littoral méditerranéen. Certains se préparent d’ores et déjà à retourner chez eux, plus tôt que prévu.

Une aide de la part des campings

"Quand on va rentrer en Allemagne, il faudra qu’on fournisse un test Covid-19 négatif, sinon on devra être confiné et on ne veut pas l’être car on doit retourner au travail", explique un touriste allemand aux vacances écourtées. Pour les aider dans leur démarche, la direction du camping tente de les mettre en contact avec des laboratoires français, pour qu'ils puissent se faire tester ici.