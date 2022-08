Allemagne : parti d'un dépôt de munitions, un incendie se déclare dans la plus grande forêt de Berlin

Explosions, fumée, transports perturbés… Un incendie s'est déclaré dans la plus grande forêt de Berlin mercredi 3 août, à partir d'un dépôt de munition de la police. Le ciel de Berlin a pris des allures très inhabituelles au cœur de l'été, avec des volutes de fumée blanche visibles au-dessus de Grunewald. A intervalles réguliers, des explosions ont retenti dans la matinée de jeudi.



NEW - Forest fire rages after explosion at police blast site in Berlin's Grunewald forest.pic.twitter.com/2nlZ0BqPC3 — Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2022

"L'incendie n'est toujours pas sous contrôle et continue de s'étendre, la situation est totalement inhabituelle car nous avons des munitions de guerre" sur le site, qui empêchent les secours de se déployer, a expliqué à l'AFP Thomas Kirstein, le porte-parole des pompiers berlinois, jeudi. Une zone de sécurité d'un kilomètre autour du lieu d'entreposage des munitions a été établie. Les pompiers sont positionnés autour.

L'une des capitales les plus boisées du monde

"Le feu s'est répandu sur une surface de 15 000 mètres carrés, d'abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions et explosifs de la police, puis dans la forêt environnante", selon les pompiers. Ce dépôt, installé dans Grunewald, est chargé de procéder à des explosions contrôlées d'engins qui lui sont confiés, y compris des bombes de la Seconde Guerre mondiale, encore légion à être enfouies dans le sous-sol berlinois.

Hier sieht man die Explosionen im Grunewald. Aufgenommen vom Dach des Corbusierhauses in Westend von Haustechniker Michael von Rein. #explosion #Berlin #grunewald pic.twitter.com/vA8Q93zsDk — rbb 88.8 (@rbb88acht) August 4, 2022

Il est très rare que la capitale allemande soit victime de tels incendies. Mais avec la sécheresse qui frappe toute l'Europe, elle est de plus en plus menacée en raison de l'importance de ses zones boisées, une particularité de cette métropole de 4 millions d'habitants. Berlin compte 29 000 hectares de forêt, ce qui en fait une des capitales les plus boisées au monde. Une grande partie est actuellement desséchée.