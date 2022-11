Allemagne : Olaf Scholz en visite controversée en Chine

Le chancelier allemand Olaf Scholz est à Pékin. Il a rencontré le président chinois, Xi Jinping, vendredi 4 novembre.

Avec 23 heures d’avion pour moins de 12 heures sur place, le chancelier allemand Olaf Scholz est en tournée en Chine. Il a rencontré le président chinois, Xi Jinping, vendredi 4 novembre. L’Allemagne espère, avec sa délégation d’industriels, décrocher des contrats. Berlin ne veut pas de découplage avec la Chine, qui est vue comme un partenaire commercial important, selon le chancelier allemand. Olaf Scholz a confirmé son intention de vendre une partie des installations du port de Hambourg à un groupe chinois, Cosco.

Pas de visite en duo avec Paris

Cette vente et cette visite sont très controversées alors que beaucoup de pays européens veulent adopter une position beaucoup plus dure vis-à-vis de Pékin. Emmanuel Macron avait même proposé à Olaf Scholz d’effectuer une visite en tandem, afin de présenter une diplomatie européenne plus unie, mais Berlin a refusé, explique le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.