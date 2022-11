Santé : à Dijon, SOS Médecins en renfort

A Dijon, en Côte d’Or, une antenne de SOS Médecins a ouvert et fait le plein de patients.

Ouvert voilà un mois, le site de SOS Médecins de Dijon (Côte d’Or) fait le plein. Le lieu est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, à la mi-journée et le soir de 18 heures à minuit. Une disponibilité qui fait toute la différence. "Peut-être qu’à terme on va encore élargir nos horaires, cela va dépendre de la demande. Ce matin, à 10 heures, tout était plein jusqu’à 20 heures", précise le docteur Isabelle Ferbus.

"Je crains que l’on ne soit en train de détricoter la médecine libérale"

Les causes sont connues : moins de médecins, moins de gardes et une population qui vieillit. Paradoxalement, le succès de SOS Médecins inquiète ses propres praticiens. "Dijon c’est compliqué, les médecins vieillissent, je crains que l’on ne soit en train de détricoter la médecine libérale et le médecin qui suit sa patientèle et que l’on fasse à terme une médecine préventive de moins en moins bonne", confie le docteur Rémi Rochelet.