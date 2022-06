Allemagne : le pays accélère le développement de l'éolien pour réduire sa dépendance au gaz russe

Plus d'éoliennes plus proches des habitations. Dans un village de Bavière, comme partout en Allemagne, les derniers récalcitrants n'auront bientôt plus le choix concernant l'installation d'éoliennes près de chez eux. En effet, les règles locales ne font plus autorité. Or, ce sont elles qui font souvent obstacle à l'installation d'éoliennes. Les autorités allemandes prévoient qu'il n'y ait plus aucune distance minimale entre les éoliennes et les habitations, tant que l'objectif fixé par l'Etat n'est pas atteint. Environ 2% du territoire doit être recouvert d'éoliennes d'ici dix ans, contre 0,8% actuellement.

Une question de sécurité nationale

Afin de réduire notamment la dépendance au gaz russe, l'éolien devient d'après la loi une question de sécurité nationale. Il s'agit d'une révolution en Allemagne, un pays fédéral où les régions ont normalement de larges pouvoirs en matière d'environnement. Il y a déjà plus de trois fois plus d'éoliennes en Allemagne qu'en France, mais le pays veut encore accélérer pour atteindre son objectif : 80% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030.