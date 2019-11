Allemagne : la forêt cinéraire de Rheinau offre un repos éternel

La forêt de Rheinau (Allemagne) semble être une forêt comme les autres. Mais en quittant le sentier principal et en s'approchant des arbres, on peut apercevoir de petites plaquettes sobres, présentant les noms des personnes enterrées ici bas, dans une urne au pied des arbres. Rebekka vient souvent s'y promener pour penser à son père, enterré sous une charmille, près des mûriers, qu'il appréciait beaucoup. La famille de Rebekka a demandé à ce qu'un banc y soit installé et à ce que l'accès soit possible en fauteuil roulant. La décoration et les fleurs sont interdites. L'état naturel doit être préservé pour les animaux et les autres visiteurs.

Une urne en cellulose biodégradable

En fin de semaine, six nouveaux enterrements auront lieu. Alors, les forestiers préparent les tombes. Une tombe au pied d'un arbre permet de laisser peu de traces sur la nature. L'urne est en cellulose biodégradable et il n'y a aucuns frais d'entretien après l'enterrement. Le coût total d'un séjour éternel dans cette forêt commence à 770 €. Une cérémonie religieuse peut avoir lieu dans la forêt, mais les familles ont aussi le choix d'organiser quelque chose de plus personnel. Quelques Français sont enterrés ici, dans cette forêt ouverte à tous.

